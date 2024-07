« Des racines et des rêves » sur le Jura à Porrentruy

Une plongée dans l’histoire grâce à des vidéos. L’association Jura-24 propose de découvrir quatre expositions depuis le 23 juin à Moutier, à Delémont, dans les Franches-Montagnes et à Porrentruy, à l’occasion du 50e anniversaire du plébiscite jurassien. Dans la cité des Princes-Evêque, « Des racines et des rêves » retrace la création du canton à travers des documents audiovisuels. Six boucles de 30 minutes mettent en image des événements importants que ce soit des dates historiques ou des moments forts dans la vie des Jurassiens dans un ordre antéchronologique de l’élection d’Elisabeth Baume-Schneider jusqu’à l’affaire Moeckli. « On s’adresse en premier lieu aux jeunes générations. On aimerait les intéresser à l’histoire de ce canton et pour avoir un point commun avec les plus jeunes, il faut partir d’aujourd’hui », indique Marie-José Portmann. La présidente de l’association Jura-24 relève que l’exposition raconte « l’histoire d’une façon nouvelle ». La Jurassienne rappelle l’importance des documents audiovisuels qui retracent la création du canton : « C’est du pain béni, c’est une grande ressource. »