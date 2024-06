Un déficit meilleur que prévu à Porrentruy

Des comptes déficitaires, mais satisfaisants à Porrentruy. Jeudi, les conseillers de ville devront se prononcer sur les résultats 2023 qui bouclent sur une perte de 412'000 francs, sans aucun artifice financier. Les chiffres ont été dévoilés lundi matin à la presse. Le budget prévoyait lui un déficit de 1,8 million de francs. « On ne peut pas se réjouir de ce résultat, mais se satisfaire, je crois qu’on peut quand même l’être », explique Alain Theilkaes. Le conseiller municipal en charge des finances indique que l’exécutif n’a pas voulu toucher à la réserve budgétaire qui aurait permis d’inscrire un bénéfice. Le Bruntrutain explique que « ça aurait été artificiel. Le but actuellement c’est de ne pas être au découvert au bilan. » Ce déficit permet aussi de rester en alerte face à la situation financière inquiétante de Porrentruy, tant pour les politiques que pour la population.





Merci aux impôts des frontaliers

La différence s’explique par des rentrées fiscales exceptionnelles, notamment 800'000 francs supplémentaires d’impôts frontaliers. Toutefois cette belle nouvelle est à relativiser, puisque ces retombées financières sont liées à la conjoncture avec deux ans de retard. « On sait que nos entreprises vivent actuellement une période très difficile », souligne Alain Theilkaes. Le trésorier s’attend donc à ressentir les effets de cette crise d’ici deux ans. Ainsi le Conseil municipal « ne peut pas se satisfaire de ce résultat » et a établi une liste de mesures pour augmenter les recettes et diminuer les charges. Ce plan avec une centaine de propositions sera mis en place d’ici fin 2025.





Retombées financières attendues grâce à l’électricité

Les conseillers de ville de Porrentruy devront aussi se prononcer jeudi sur le règlement relatif aux redevances communales sur la consommation d’électricité. Comme d’autres communes jurassiennes, l’exécutif propose de maintenir le montant à 1,5 centime par kWh. Mais étant donné la fin du plafonnement actée par le Parlement, cette redevance devrait rapporter environ 500'000 francs à Porrentruy, dont 422'000 francs destinés à alimenter un fonds à vocation énergétique. Cet argent permettra par exemple de procéder à des assainissements de bâtiments. A noter que ce sont les gros consommateurs, tels que les entreprises, qui verront leur facture grimper de plusieurs milliers de francs. /ncp