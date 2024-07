« Lo Ptét Prïnce » traduit en patois

Le Petit Prince compte désormais une version en patois jurassien. L’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry a été traduite en plus de 300 langues. Une de plus vient désormais s’y ajouter, avec cette traduction réalisée par Michel Choffat. Le patoisant s’est attelé à la tâche par plaisir et pour relever un défi lancé il y a deux ans. Ce sont des Fribourgeois, rencontrés lors de la dernière Fête romande et internationale des patoisants à Porrentruy, qui se sont étonnés de l’absence de cette version en patois jurassien. Après quelques mois de réflexion, l’Ugène s’est mis à la tâche. « J’ai eu beaucoup de plaisir à traduire Le Petit Prince », sourit Michel Choffat qui a connu quelques difficultés, notamment en termes de vocabulaire et d’orthographe. « Il y a bien des mots qui ne figurent pas dans le langage habituel du patois de chez nous », indique l’habitant de Buix, qui s’est surtout aidé du dictionnaire de Jean-Marie Moine. Quant à la manière d’écrire le patois, Michel Choffat a fait en sorte de conserver la même orthographe pour chaque mot tout au long de l’ouvrage. Le patoisant relève que la chose est compliquée puisqu’une phrase en français peut se dire et s’écrire de plusieurs manières en patois. La traduction en patois jurassien est à lire et à écouter ici sur le site djasans.ch. /ncp