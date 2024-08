Deux cas de maladie de la langue bleue dans le Jura

C’était inévitable, selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, elle est là. La maladie de la langue bleue a été détectée dans le Jura. Deux moutons sont infectés en Ajoie, selon un communiqué transmis vendredi matin par le canton. Cette maladie n’est pas dangereuse pour l’homme, mais peut s’avérer mortelle pour les animaux et entraîner des avortements et une chute de la production laitière. C’est pourquoi il est important d’agir.





Des mesures prises à l’échelle nationale

Les exploitations avec des cas confirmés seront mises sous séquestre. C’est ce qu’indique le canton dans son communiqué. Pour le reste de la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires va délimiter une zone de protection pour cause de maladie de la langue bleue. Les déplacements d’animaux restent donc possibles sans restriction pour l’instant. Afin de lutter contre la propagation par les moustiques, les autorités vétérinaires recommandent aux éleveurs l’application d’insecticides et de répulsifs, des barrières physiques ou encore d’éloigner les animaux des eaux stagnantes.

Pour rappel, il existe actuellement trois vaccins pour traiter le BTV-3, celui détecté sur les moutons ajoulots, mais aucun d’eux n’est autorisé ni en Suisse, ni dans l’Union européenne. A noter qu’un cas a été détecté également dans le canton de Soleure. /lge