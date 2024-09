Les prix de l’électricité en baisse à Delémont

Les habitants de la capitale jurassienne verront leur facture d’électricité légèrement baisser l’an prochain. Les Services industriels de Delémont (SID) annoncent lundi une diminution moyenne des prix de 2% pour 2025, avec une variation de 0,3% à 7%. Selon un communiqué, ce recul est rendu possible grâce à une stratégie d’approvisionnement à long terme et des achats groupés du partenaire des SID, SACEN SA. Une baisse des taxes et des coûts liés aux réseaux est aussi évoquée. /comm-alr