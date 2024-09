Des modèles réduits vont voltiger dans le ciel de Haute-Sorne

Un rendez-vous pour les passionnés d’aéromodélisme. Le club Les Ailes du Lémont organise ce week-end les championnats de Suisse de maquettes avions et hélicoptères sur son site entre Bassecourt et Glovelier. Une trentaine de modélistes constructeurs et pilotes soumettront leurs reproductions aux juges. Ils seront évalués sur l’apparence de leur maquette en statique, avant de devoir effectuer trois vols les plus réalistes possibles avec le modèle de base. Leurs reproductions font jusqu’à un tiers du modèle original et pèsent jusqu’à 30 kilos. « Il est à relever que les modèles sont construits avec les moindres détails du modèle original. Les modélistes n’hésitent pas à passer des milliers d’heures de travail pour qu’il soit fidèle jusqu’à la dernière petite vis », explique le président des Ailes du Lémont Rudolf Huber, qui souligne que l’événement se tient rarement en Suisse romande et qu’il s’agit d’une première dans le Jura.