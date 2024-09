La vente de puffs sera interdite dans le Jura

Le Parlement jurassien ne veut plus de puffs sur le territoire cantonal. Sans débattre, il a approuvé mercredi matin – par 55 voix contre 2 – une motion du député Didier Spies (UDC) visant à interdire ces cigarettes électroniques jetables ou à usage unique dans le Jura.

Dans son texte, Didier Spies évoquait la popularité des puffs – parfumées et peu coûteuses – notamment chez les jeunes qui sont nombreux à consommer ou à avoir déjà essayé. Pour l’agrarien, il s’agit d’une bombe à retardement pour la santé. Il fallait donc les interdire, ce que le législatif a approuvé. Le Gouvernement estime, pour sa part, que la motion rejoint ses objectifs de santé publique, de protection de la jeunesse et de protection de l’environnement. Il précise que la loi sanitaire est en cours de révision et il qu’il est prévu d’y introduire l’interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables sur le territoire cantonal. Selon l’exécutif, la révision de la loi cantonale offre une opportunité de légiférer rapidement en la matière. Il note toutefois que l’interdiction jurassienne n’empêchera pas la consommation de tels produits qui auraient été acquis ailleurs. /rch