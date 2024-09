Le PLRJ n’exclut aucun scénario pour remplacer son ministre

Pour le président du PLRJ Martin Braichet, « ce n’est pas mission impossible » de conserver un siège au Gouvernement. Si rien n’est encore officiel concernant de potentielles candidatures, des discussions ont déjà eu lieu, notamment en vue de la prochaine législature. Avec cette décision, il va toutefois falloir accélérer les choses. « On avait une analyse claire, maintenant, on sait où on doit aller et dans quelle urgence et donc les décisions vont être prises rapidement. L’audition des futurs candidats sera faite rapidement également », explique Martin Braichet. Il assure que d’éventuelles alliances ne sont pas d’actualité pour le moment. « On va d’abord se concentrer sur notre stratégie », affirme-t-il. /lge