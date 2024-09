Le Chant du Gros est tombé sous le charme de Francis Cabrel

Les présentations sont faites entre Francis Cabrel et le Chant du Gros… et elles furent charmantes. L’artiste français de 70 ans est monté jeudi soir sur les planches du festival noirmonnier pour la première fois de sa carrière. Le chanteur du Sud-Ouest de l’Hexagone a conquis le cœur du public de la Sainte Scène. « On a les larmes aux yeux et la chaire de poule, c’est magnifique », témoigne une spectatrice. Francis Cabrel est un artiste hors du temps qui traverses les générations : « Il chantait déjà pour ma grand-mère et il chante pour mon fils », s’émerveille un festivalier. Une chose est sûre, le charme du barde à l’accent chantant a totalement opéré. /nmy