Un Chant du Gros « plutôt magique »

La 32e édition du Chant du Gros se referme. Les derniers concerts ont lieu ce samedi soir au Noirmont. Lors de la traditionnelle conférence de presse de clôture, le patron de l’événement s’est montré ravi. Gilles Pierre a vécu une édition « plutôt magique » et retient notamment les prestations de Saez, Francis Cabrel ou encore Hugo TSR : Le « Chant du » a accueilli plus de 45'000 visiteurs sur les trois jours du festival, dont 4'500 enfants. Cette année, les organisateurs ont mis en vente des billets pour les festivaliers âgés de 6 à 15 ans. « On en tire un bilan positif. Apparemment, peu ou très peu d’enfants ont été refoulés aux caisses donc les gens ont bien compris le message », se réjouit Gilles Pierre qui a tenu à vivement remercier les 1'850 bénévoles à l’œuvre ces trois derniers jours.

En termes d’accueil, le festival franc-montagnard a atteint un nombre plafond de visiteurs. Son patron n’envisage pas de recevoir davantage de festivaliers à l’avenir. « Si on fait des aménagements plus grands, ce sera pour le confort des gens mais on ne va pas augmenter la jauge », assure-t-il.