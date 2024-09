Le Centre veut retrouver son 2e siège au Gouvernement, avec qui ?

Qui sera le candidat du Centre à l’élection partielle au Gouvernement jurassien ? Le comité directeur du parti s’est réuni mardi soir après la démission du ministre Jacques Gerber. Il lancera un candidat dans la course à l’exécutif cantonal dans le but de retrouver son 2e siège perdu en 2020. Plusieurs noms sont actuellement sur la table : « Gauthier Corbat, Stéphane Theurillat, François Monin, Magali Voillat, Anne Froidevaux, Michel Darbellay, Gabriel Willemin », a précisé à RFJ le président du parti Mathieu Cerf. Selon les informations de RFJ, Gauthier Corbat réfléchit à une éventuelle candidature, au regard notamment de l’entreprise dont il est propriétaire, et François Monin ne sera pas candidat. « La logique voudrait qu’un Ajoulot soit candidat mais on ne va pas s’obstiner si un meilleur profil sort », précise Mathieu Cerf. Les candidats ont jusqu’à lundi prochain pour se déclarer au parti qui les auditionnera et validera une candidature le lendemain en comité directeur élargi. Le congrès se prononcera sur la proposition du comité directeur le 25 septembre. /mmi