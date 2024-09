Les nouvelles co-productions du fOrum culture

Le fOrum culture, basé à Tavannes, a annoncé le programme de sa nouvelle saison ce matin. Quatre co-productions sont proposées cette année. Le fOrum culture soutient des projets dans l’art de la scène, avec pour but d’encourager la production régionale et la diffusion. Parmi les sélections de la saison, une pièce de théâtre sur la championne de cyclisme Jeannie Longo.

Claudia Nuara de la compagnie biennoise Deva a écrit ce spectacle avec Philippe Minella. « Dans la roue de Jeannie Longo » plonge dans la vie de la cycliste. 21 fois championne du monde, 59 fois championne de France sur route, et 7 participations aux Jeux Olympiques. La cycliste a accumulé les récompenses, mais aussi fait beaucoup parler d’elle pour son caractère bien trempé. Pendant l’écriture et la préparation du spectacle, Claudia Nuara est allée rencontrer l’ancienne cycliste. « J’ai lui posé beaucoup de questions car j’avais envie de la connaitre, non seulement dans ce qu’elle était autrefois, mais aussi qui elle est aujourd’hui. » explique la comédienne.