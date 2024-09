Trois membres du PVL Jura intéressés par le Gouvernement

L’élection complémentaire au Gouvernement jurassien suscite de l’intérêt au sein des Vert’libéraux. Trois membres du PVL Jura se sont proposés pour porter les couleurs du parti, selon une information transmise à l’issue d’une réunion du comité qui s’est tenue mercredi soir. Une assemblée extraordinaire se tiendra le 24 septembre prochain pour définir la stratégie. « Chaque option sera examinée en profondeur, en tenant compte des dimensions stratégiques, toujours dans l’intérêt du canton et de sa population », précise un communiqué envoyé aux médias. Le premier tour de l’élection complémentaire au Gouvernement jurassien pour remplacer le radical Jacques Gerber se tiendra le 24 novembre et le second le 15 décembre. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 30 septembre, à midi. /comm-fco