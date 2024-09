« On a des enseignants plus jeunes qui entendaient leurs grands-parents parler patois et ils ont envie que ça continue. »

« La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) est un commentaire d’actualité proposé par Cyprien Lovis. Cette semaine, il s’est penché sur l’intérêt porté le week-end dernier à deux manifestations qui se sont tenues dans le Jura et qui avaient, sans le savoir, un lien commun : le salon international de la généalogie à Fontenais et lai féte di p’tèt djâsou à Glovelier.