Pas de candidat du PLRJ au Gouvernement jurassien

Le Parti libéral-radical jurassien abandonne son fauteuil au Gouvernement. L’assemblée générale du PLRJ qui siégeait ce mercredi soir à Miécourt a choisi de ne pas se lancer dans la course à la succession de son ministre démissionnaire, Jacques Gerber, lors de la partielle de novembre prochain. Il a pris cette décision par 28 voix contre 9 et 4 abstentions et a ainsi suivi la position unanime de son comité directeur. /fco





Développement à suivre