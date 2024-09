Stéphane Theurillat candidat au Gouvernement jurassien

Stéphane Theurillat est le candidat du Centre au Gouvernement jurassien. Le parti a présenté la candidature de l’Ajoulot de 44 ans à l’élection partielle ce jeudi à Courgenay. Le Centre Jura tente ainsi de reconquérir un deuxième siège au Gouvernement, perdu lors de l’élection de Rosalie Beuret Siess (PS) lors de la partielle de mars 2020.

« Il s’agira de se retrousser les manches pour retrouver une capacité financière afin de bâtir des projets tels que les fondateurs du Jura l’ont imaginé », a lancé Stéphane Theurillat. Le candidat a par ailleurs jugé son profil « crédible » et « adapté à la situation actuelle ».





« Un candidat naturel »

Âgé de 44 ans, marié et père de deux enfants, Stéphane Theurillat travaille dans une importante entreprise horlogère à Bienne. Au niveau politique, il occupe les fonctions de député au Parlement jurassien et de conseiller de ville à Porrentruy. Il est également membre du comité directeur du parti et ancien président de son groupe parlementaire. « Son profil économique nous intéressait évidemment pour succéder à Jacques Gerber. Il est un candidat naturel, vu les circonstances », a expliqué le président du Centre Jura, Mathieu Cerf. Avec cette candidature, Le Centre veut incarner « le sérieux budgétaire, renforcer l’attractivité du canton et proposer des perspectives d’avenir à notre jeunesse en termes de formation, d’emplois et de places en crèche », a-t-il indiqué dans un communiqué.



La candidature de Stéphane Theurillat devra encore être validée lors du congrès du parti mercredi prochain. L’élection partielle au Gouvernement vise à remplacer le ministre démissionnaire Jacques Gerber (PLR). Le premier tour aura lieu le 24 novembre prochain et le second le 15 décembre. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 30 septembre à 12h. /jpi-gtr