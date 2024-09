Aucun candidat UDC dans la course au Gouvernement

L’UDC ne sera pas représenté à l’élection partielle au Gouvernement jurassien. La section cantonale du parti a indiqué vendredi ne pas présenter de candidat à la succession du ministre démissionnaire Jacques Gerber (PLR). Le comité central de l’UDC Jura précise vouloir « offrir un choix complet aux citoyens » lors des élections cantonales en 2025, « et ceci n’est pas possible avec uniquement le changement d’un ministre, ce pour moins d’une année ».

Pour l’heure, deux candidats se sont présentés à cette élection partielle : Pauline Godat (Les Vert-e-s) – sous réserve que sa candidature soit approuvée par les autres partis de gauche - et Stéphane Theurillat (Le Centre). L’absence de représentant de l’UDC et du PLR pourrait permettre au candidat centriste de ratisser plus large à droite de l’échiquier politique.

Le premier tour de l’élection partielle au Gouvernement jurassien se déroulera le 24 novembre prochain et le second le 15 décembre. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 30 septembre à 12h. /gtr