Candidature confirmée pour Pauline Godat au Gouvernement jurassien

Pauline Godat sera bel et bien candidate pour l’élection partielle au Gouvernement. La liste de l’élue taignonne des Vert-e-s Jura a été déposée ce jeudi matin à la Chancellerie cantonale, indique un communiqué de son parti publié en début d’après-midi. Les Vert-e-s Jura ont fait cette annonce au lendemain de la décision du Parti socialiste jurassien de soutenir l’actuelle présidente du Parlement jurassien. Le CS-POP en avait fait de même en fin de semaine dernière. Les Vert-e-s Jura précisent qu’ils « se réjouissent que leurs deux partenaires partagent leur vision d’une candidature commune derrière laquelle toute la gauche puisse se réunir ». Le premier tour de l’élection complémentaire au Gouvernement jurassien se tiendra le 24 novembre et le second est prévu le 15 décembre. Le délai de dépôt des listes est agendé au 30 septembre, à 12h. /comm-fco