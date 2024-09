Un troisième candidat à l’élection partielle pour le Gouvernement

L’élection complémentaire au Gouvernement jurassien ne se limitera pas à un duel entre la gauche et la droite. Un troisième candidat est sorti du bois ce samedi matin en vue du scrutin du 24 novembre. La section romande du mouvement HelvEthica fondé lors de la pandémie a décidé de lancer Pascal Prince dans la course à la succession du ministre PLR Jacques Gerber. L’habitant de Courrendlin s’était déjà porté candidat lors des dernières élections fédérales et il avait récolté moins de 2% des suffrages. Malgré ces résultats, Pascal Prince estime nécessaire d’offrir une alternative à la population jurassienne. Il dit vouloir octroyer une plus grande liberté aux citoyens. /alr