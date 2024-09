Un match à trois pour le Gouvernement jurassien

Ils sont donc trois à briguer un siège au Gouvernement jurassien. À l’issue du délai de dépôt des listes ce lundi midi, Pauline Godat (Les Vert-e-s), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Pascal Prince (HelvEthica) se sont lancés dans la course à l’élection complémentaire au Gouvernement jurassien. Tous les trois avaient déjà annoncé leur intention, aucune candidature n’a été enregistrée à la dernière minute, a indiqué la Chancellerie. Les trois candidats visent le siège du ministre Jacques Gerber (PLR), qui a annoncé sa démission pour la fin de l’année afin d'occuper le poste de délégué du Conseil fédéral pour l’Ukraine.



Malgré la candidature de Pascal Prince, cette élection complémentaire prend la forme d’un duel gauche – droite. La candidate des Vert-e-s et soutenue par les partis de gauche, Pauline Godat, tentera d’imposer une majorité de gauche – et féminine – à l’exécutif cantonal en ajoutant un siège vert aux deux sièges socialistes, détenus par Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess.



Candidat du Centre, Stéphane Theurillat cherchera à reconquérir un deuxième siège au Gouvernement aux côtés de celui de Martial Courtet. Un siège perdu lors de l’élection de Rosalie Beuret Siess lors de la partielle de mars 2020.

Troisième candidat de cette élection, Pascal Prince souhaite proposer plus de choix aux Jurassiens. Représentant du mouvement HelvEthica, mouvement fondé lors de la pandémie de Covid-19, l’habitant de Courrendlin avait récolté moins de 2% des suffrages lors des dernières élections fédérales.







Premier tour en novembre



Pour rappel, le CS-POP, le PS, le PLR et l’UDC ont décidé de rester à quai pour cette partielle, préférant se concentrer sur les élections générales de 2025. Le PCSI et Les Vert’libéraux ont choisi la même option. Le premier tour de cette élection complémentaire aura lieu le 24 novembre prochain. Un éventuel deuxième tour est agendé au 15 décembre. /gtr-rch