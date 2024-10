La Municipalité veut renforcer sa présence aux Pénates

La Municipalité veut améliorer la communication avec Les Pénates SA. Depuis 2022, la société, en mains publiques, est la tête de la résidence pour personnes âgées Les Planchettes, du lieu d’accueil Le Bois Husson, des appartements protégés Les Bennelats et du service d’aides et de soins à domicile Seraino. Lundi, une assemblée générale de l’actionnaire unique s’est tenue. Le Conseil municipal s’est réuni pour nommer trois nouveaux membres et apprendre la démission d’un 4e membre du Conseil d’administration qui en compte sept. L’exécutif a décidé de profiter de ces changements pour renforcer sa présence au sein du Conseil d’administration. Alors qu’auparavant un seul conseiller municipal y siégeait au poste de président, désormais ils seront deux, Alain Theilkaes et Kathleen Chappuis, ainsi qu’un représentant du Conseil municipal en la personne de Joël Etique, expert-comptable, à la fonction de président. Le maire Philippe Eggertswyler estime qu’il est important d’avoir « une communication croisée. En tant qu’actionnaire unique, il est important qu’on puisse connaître les lignes directrices, les lignes stratégiques du Conseil d’administration. »





Une question écrite sur Les Pénates SA

Hormis le besoin de renforcer le lien et la communication entre Les Pénates SA et la commune, le Conseil municipal devra aussi se pencher sur une décision qui a fait réagir le Conseil de ville. Lors de la dernière séance jeudi, le Centre a déposé une question écrite. D’après le rapport de gestion de la Caisse de pension du Jura, la société Les Pénates SA a décidé de sortir ses employés. Alors que l’institution jurassienne est elle-même propriétaire de la Maison de santé des Bennelats. Les collaborateurs concernés ne sont qu’une petite poignée, notamment les membres de la direction Les Pénates SA. Le maire de Porrentruy indique que le Conseil municipal a été « mis devant le fait accompli ». Philippe Eggertswyler rappelle que l’ensemble du personnel de la Municipalité est affilié à cette caisse : « Il était important pour nous de se positionner et on n’en a pas eu le temps. C’est le Conseil d’administration qui a fait son choix. Aujourd’hui c’est vrai que des questions se posent et elles sont légitimes. » Ce sera au Conseil municipal de découvrir les raisons qui ont poussé le Conseil d’administration de ne pas affilier les collaborateurs de Les Pénates SA. Des réponses qui seront données lors d’un prochain Conseil de ville. /ncp