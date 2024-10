Le PVL Jura apporte son soutien à Stéphane Theurillat

Les Vert’libéraux jurassiens ne soutiendront pas la candidate des Vert-e-s dans la course au Gouvernement cantonal. Ils appellent jeudi soir dans un communiqué la population à voter pour Stéphane Theurillat (Le Centre) lors de l’élection partielle prévue le 24 novembre. Le PVL Jura indique avoir pris cette décision après avoir auditionné les deux candidats. Si Pauline Godat est plus proche des positions des Vert’libéraux en ce qui concerne les sujets écologiques et environnementaux, « il n’en est pas de même à propos des finances ». Stéphane Theurillat est, selon le PVL Jura, « le candidat le plus apte à proposer des solutions pragmatiques et efficaces pour assurer une gestion rigoureuse des deniers publics ». /comm-alr