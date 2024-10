Une campagne à trois vitesses en vue de l’élection au Gouvernement jurassien

L’orange plus visible que le vert

Visuellement parlant, Le Centre Jura domine la campagne. Il a installé plus de 300 affiches dans les communes jurassiennes et posé 250 pancartes au bord des routes. La formation politique de centre droit diffuse aussi des capsules vidéo sur ses réseaux sociaux. « L’élection sera très serrée et il faut rapidement faire connaitre notre candidat dans les trois districts », explique Mathieu Cerf. Le président du Centre Jura précise que le dispositif est semblable à ceux mis en place lors de précédentes élections.

En face, la campagne des Vert-e-s Jura est moins tape-à-l’œil en raison de considérations écologiques. « On a respecté une charte au niveau des différents matériaux de propagande basés sur du papier et du carton qui répondent aux valeurs de défense de l’environnement », indique la coprésidente du parti écologiste jurassien Sonia Burri-Schmassmann. L’entité dispose de quelque 400 affiches collées dans les localités du canton, des panneaux dans les transports publics ou encore 1'500 cartes postales qui seront distribuées à partir de novembre.

Sur le terrain, les deux formations profitent aussi des différentes manifestations organisées dans le Jura pour que les candidats puissent aller à la rencontre des citoyens.





Des moyens plus limités pour Pascal Prince

Le candidat d’HelvEthica ne dispose pas des ressources financières et humaines de ses adversaires et il peine à se démarquer. Pascal Prince mène sa campagne essentiellement seul et doit jongler entre son activité professionnelle et son temps libre pour se rendre sur le terrain. Il a imprimé 300 affiches disséminées dans les communes jurassiennes et utilise principalement la propagande officielle de la Chancellerie cantonale qui sera envoyée aux citoyens avec le matériel de vote. /nmy