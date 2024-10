« Le monde en cause : des plaques qui rapportent en Belgique

Direction la Belgique ce vendredi où il est possible de faire inscrire ce que l'on souhaite sur sa plaque d'immatriculation. Cette offre payante existe depuis dix ans dans le royaume et a fait rentrer plus de 83 millions d'euros dans les caisses de l'État. Sur les routes belges, il est ainsi possible de voir des inscriptions aussi diverses que « Babar », « Barbie » ou encore « Canapé ». Les automobilistes en sont particulièrement friands. Plus de 82'000 plaques d’immatriculation personnalisées ont été délivrées depuis 2014, selon notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry :