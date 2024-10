La partielle vue par les présidences suisses

Conseiller national depuis plus de vingt ans, Gerhard Pfister voit dans cette partielle une opportunité pour le Centre Jura de lancer le début d’une reconquête, un an après la perte du siège du parti au Conseil national. « Oui les élections fédérales de 2027 sont encore loin, mais il y a un grand potentiel au Centre Jura et il faut commencer maintenant », assure Gerhard Pfister. /clo