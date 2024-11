Élection au Gouvernement : notre débat en direct

Ils sont trois à briguer un siège au Gouvernement jurassien. Pauline Godat (Les Vert-e-s), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Pascal Prince (HelvEthica) vise la place du ministre démissionnaire Jacques Gerber (PLR). RFJ organise ce mardi à 18h20 un grand débat entre les trois candidats sur les thématiques des finances cantonales, de leur vision de la Santé et de l’Économie et de leur type de gouvernance.

Posez vos questions aux candidats durant le débat par WhatsApp au 079 812 20 20 en mentionnant votre nom, prénom et localité. Les candidats y répondront en direct. /gtr