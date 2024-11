Le CS-POP votera pour Pauline Godat

Le CS-POP apporte son soutien à Pauline Godat. Le parti appelle formellement à voter pour la candidate des Vert-e-s lors de l’élection partielle au gouvernement jurassien du 24 novembre pour le remplacement du PLR Jacques Gerber. Il explique dans un communiqué transmis jeudi que son choix repose sur son profil de compétences et sa crédibilité. « Dans un contexte où les défis écologiques, économiques et sociaux ne cessent de croître, seule la candidature de Pauline Godat incarne une vision progressiste et résolument tournée vers l’avenir, capable de répondre aux aspirations de la population jurassienne », mentionne le texte. Le CS-POP voit aussi dans cette élection l’occasion d’atteindre une majorité de gauche au sein de l’exécutif cantonal. La population doit trancher entre les candidatures de Pauline Godat, de Stéphane Theurillat du Centre et de Pascal Prince d'HelvEthica. /comm-emu