Géothermie : la question du déni de démocratie décortiquée

Le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne tient-il du déni de démocratie ? Cette question, souvent évoquée par les opposants au projet, a été abordée jeudi soir lors de la deuxième séance publique de la commission de suivi et d’information (CSI). Invité par la CSI, Frédéric Bernard, professeur de droit public à l’Université de Genève est venu faire part de son analyse juridique. Un exposé qui a été suivi d’une discussion avec la soixantaine de citoyennes et citoyens présents. La séance s’est déroulée dans le calme.





Pas de déni de démocratie, mais….

Le suspense n’a pas duré longtemps. La conclusion du Professeur Frédéric Bernard est claire. Selon lui, le processus d’autorisation du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne ne fait pas l’objet d’un déni de démocratie. La population jurassienne ne s’est pas vue refuser une votation populaire illégalement. Dans son argumentation, Frédéric Bernard est notamment revenu sur plusieurs étapes de contestation du projet, notamment l’initiative populaire invalidée en 2018 par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal jurassien, ou encore la motion acceptée peu de temps après par le Parlement qui n’a finalement eu que valeur de recommandation auprès du Gouvernement. « À mon sens, chaque fois qu’une demande n’a pas été prise en compte ou n’a pas conduit à une votation populaire, cela s’est fait dans le respect du droit et du droit jurassien tel qu’il existe actuellement », estime le Professeur Bernard.

Dans l’assistance, personne n’a pris la parole pour contester l’analyse juridique présentée par le Professeur Bernard. Cependant, plusieurs voix ont exprimé leur ressenti et la manière dont elles ont vécu le processus. « En droit, il y a la lettre et l’esprit. Et en termes d’esprit, il y a un déni démocratique » a déclaré l’un des participants. D’autres ont aussi reproché aux autorités de ne pas avoir su fédérer la population autour du projet. « Je trouve qu’il y a beaucoup de gâchis. J’aurais voulu voir le maire ou d’autres personnes ce soir. C’est plus un cri qu’une question », a déploré un autre.

Pierre Brulhart, l’un des deux représentants du Canton au sein de la CSI a admis que le processus aurait pu être mené différemment. « Nous avons développé ce projet en exécutant le droit existant, mais effectivement, ce n’est pas satisfaisant. La question qui se pose est de savoir comment on aurait pu mieux faire. Nous avons tiré des enseignements de ce projet. »