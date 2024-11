Un plan de protection contre les abus de pouvoir dans les Églises réformées Berne-Jura-Soleure

Les Églises réformées Berne-Jura-Soleure prennent des mesures contre les abus de pouvoir. Elles ont adopté un plan de protection global pour s’en prémunir. Le communiqué transmis mercredi précise que, dans les milieux ecclésiaux, les abus spirituels sont souvent considérés comme une porte d’entrée pour les abus sexuels. La stratégie implique, notamment, des formations continues régulières.

Ce plan de protection mise sur la sensibilisation des collaborateurs, ainsi que des personnes engagées à titre honorifique ou bénévole. La gestion des risques s’appuie sur un code de conduite à respecter, avec des mesures prévues pour le début de l’année prochaine. Des pourcentages de postes seront aussi créés pour les interlocuteurs et les services de signalement internes et externes. La gestion et des procédures bien définies seront disponibles si un cas d’abus se présente, même si les actes pénalement répréhensibles font déjà l’objet d’un signalement aux autorités de poursuite pénale étatiques. Un poste à 25% sera créé pour la direction et le suivi de ce projet.

Le Synode des Églises réformées Berne-Jura-Soleure a accordé un crédit d’engagement pour des dépenses uniques de 145'000 francs liées à ce plan de protection global destiné à prévenir les abus de pouvoir. Des dépenses périodiques de 36'800 francs s'y ajoutent. /comm-emu