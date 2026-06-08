Une assemblée dense pour le Synode jurassien

Les églises réformées Berne-Jura-Soleure font le point sur les projets du Synode de l’arrondissement jurassien. Les délégués se sont réunis samedi dernier à Bienne pour une assemblée « riche en projets et contenu », selon un communiqué transmis ce lundi. Les premiers résultats de l’étude du projet « Osons réformer » ont notamment été dévoilés aux membres présents. Le rapport, présenté par le chef du projet Jérémie Cortat, est basé sur de nombreux entretiens. Le document liste les prestations fournies par les paroisses dans les domaines concernés, la jeunesse et la communication. Les résultats font état d’une offre « diverse et variée dans les deux secteurs ». Une analyse plus détaillée sera soumise aux délégués lors du prochain synode d’automne, détaillent les Églises réformées.

Les dossiers cantonaux ont également été évoqués. Le conseiller synodal Philippe Kneubühler a expliqué que la « future pénurie » de ministres pour l’exécutif de l’Union synodale Berne-Jura-Soleure figurait toujours en haut de la liste. De nouveaux profils de collaborateurs sont à l’étude en ce moment. Philippe Kneubühler a, en outre, rappelé qu’un soutien financier accru a été alloué à la Maison des religions à Berne, adopté les nouvelles directives sur la catéchèse et informé les paroisses sur la possibilité de faire gérer leur personnel par la Maison de l’Église. David Leutwyler, délégué aux affaires ecclésiastiques du canton de Berne, est intervenu sur invitation du Synode, pour présenter la politique religieuse du canton. Il a notamment plaidé pour un statu quo élargi concernant l’impôt paroissial des personnes morales. Un impôt dont le maintien « devrait être » à nouveau discuté devant le parlement cet automne.

Les délégués ont ensuite pris connaissance de la création d’un prototype d’application mobile de catéchèse, destiné aux catéchumènes, parents et animateurs. Ils ont aussi procédé à l’élection complémentaire du pasteur vadais John Ebutt au Conseil du Synode jurassien pour la législature 2024-2028.

Enfin, l’assemblée a accepté de tenir le Synode de printemps à la paroisse transfrontalière de Moutier une fois par année, dès 2028. /comm-jad