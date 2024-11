Laure Chaignat prend la tête du Centre nature Les Cerlatez

Le Centre nature Les Cerlatez tient sa nouvelle responsable. La nomination de Laure Chaignat est annoncée ce vendredi. Elle prendra ses fonctions le 1er mars prochain. L’habitante de Saignelégier de 44 ans, locale de l’étape, remplace la démissionnaire Delphine Desvenoges. Laure Chaignat sera chargée de la gestion et de l’animation du centre ainsi que des mesures d’entretien et de gestion des visiteurs à l’étang de la Gruère alors que le Plan spécial Gruère est en cours de préparation. Elle travaillera aussi sur des projets de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable. La Taignone est titulaire d’un doctorat en minéralogie et géochimie et est également collaboratrice scientifique à l’Office jurassien de l’environnement, en charge de la revitalisation des cours d’eau notamment. /comm-mmi