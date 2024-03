Immersion et art ancestral au Centre Nature Les Cerlatez

Le Centre Nature Les Cerlatez sort de son hibernation. Il rouvre ses portes samedi après une pause hivernale de quatre mois et a présenté ce jeudi deux nouvelles expositions à voir jusqu’au 27 octobre. La principale s’intitule Petites boules de poils autour du marais. Le muscardin et ses cousins. Elle permet de découvrir, à travers plusieurs activités ludiques et immersives, ces petits animaux de la famille des gliridés présents dans la région mais méconnus.