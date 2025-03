Laure Chaignat déborde de motivation pour ses débuts au Centre Nature Les Cerlatez

Laure Chaignat est sur le point de vivre sa toute première saison à la tête du Centre Nature Les Cerlatez. Après sa prise de fonction le 1er mars, la nouvelle responsable du site franc-montagnard connaîtra ce samedi un autre moment fort avec la réouverture des portes de l’institution et la présentation d’une exposition de photographies d’animaux et de paysages de l’Arc jurassien réalisée en partenariat avec le Photo-Club Franches-Montagnes et Jurassica. A peine deux semaines ont séparé l’arrivée en poste de l’habitante de Saignelégier de l’ouverture de la saison. Mais cela n’a pas démotivé Laure Chaignat. « C’est sûr que c’est un peu chargé mais tout a été bien préparé en amont par les collègues et l’ancienne directrice », soutient la Taignonne qui espère accueillir autant de visiteurs que l’an dernier, soit plus de 1'400 personnes.





Des projets pour le Centre Nature et l’étang de la Gruère

Pour l’avenir, Laure Chaignat imagine diverses améliorations à apporter, notamment « développer l’offre en termes d’éducation à l’environnement. » La responsable projette aussi « de revoir l’exposition sur la tourbière de la Gruère pour qu’on se focalise sur ce qu’on a de plus riche à proximité. »