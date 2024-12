Un budget prévôtois équilibré pour des élus soulagés

Réseau électrique : plaidoyer contre une vente

Si la situation financière est un peu moins inquiétante à Moutier, les opportunités d’économies intéressent toujours les autorités. Parmi elles, l’éventualité d’une vente du réseau électrique de la ville, soufflée par le Centre et objet d’une motion, a fait l’objet d’un rapport détaillé, présenté ce lundi par une société de consulting. Les experts ont étudié plusieurs scénarios, de la vente pure et simple du service au statu quo en passant par la location du réseau avec maintien d’un actionnariat. La vente – à BKW par exemple, qui avait déjà manifesté un intérêt en 2007 – présenterait un attrait financier immédiat estimé entre 15 et 27 millions. Le rapport conclut toutefois que le statu quo est la solution la plus favorable et la plus équilibrée, ce qui a parfaitement convenu au très économe conseiller municipal Marc Tobler qui s’est adressé aux membres du législatif : « Ne commandez pas trop souvent ce genre de rapports, ça coûte ! »





Benoit Marchand, président de la transition

C’est à l’unanimité que le Conseil de ville a nommé Benoit Marchand (Moutier à Venir) président du législatif pour l’année 2025. « Une année qui sera forcément particulière avec le prochain transfert dans le canton du Jura. Il y aura peut-être davantage de séances, et des séances plus longues. Il semble certain que nous finirons en Berne-out », a plaisanté l’élu. Le Bureau 2025 sera complété par Pauline Weiss (PSA, première vice-présidente), Enzo Dell’Anna (RPJ, deuxième vice-président), Corentin Faivre (Rauraque, scrutateur) et Caroline Branca (Le Centre, scrutatrice). /oza