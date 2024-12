Décès du journaliste Pierre Veya

Le journaliste et ex-rédacteur en chef du « Temps » Pierre Veya est décédé samedi à l'âge de 63 ans. Ce Jurassien, qui était à la retraite depuis juin dernier, venait de lancer un nouveau média en ligne dédié exclusivement à la transition écologique et énergétique.

« Le Temps », dont Pierre Veya fut le rédacteur en chef entre 2010 et 2015, lui rend un vibrant hommage dans son édition de lundi. « Pierre Veya appartient au cercle des personnalités qui ont profondément marqué le paysage médiatique de Suisse romande », peut-on lire dans le quotidien, qui relève aussi son caractère humaniste et sa capacité à saisir les nuances.

Né à Saint-Brais, Pierre Veya a notamment travaillé au « Démocrate », à « L'Impartial », à « L'Hebdo » et à « L'Agefi », dont il a été rédacteur en chef entre 2000 et 2004. Il a ensuite rejoint « Le Temps », d'abord comme rédacteur en chef adjoint et ensuite comme rédacteur en chef. Il est passé au « Matin Dimanche » et a pris la tête de la rubrique économique de Tamedia Suisse romande jusqu'à sa retraite.

Pierre Veya était un spécialiste des questions énergétiques et environnementales et était réputé pour sa plume acérée dans ces domaines. Il avait d'ailleurs consacré SwissPowerShift.ch, la nouvelle plateforme numérique qu'il venait de créer avec Olivier Wurlod, à ces thématiques. /ATS