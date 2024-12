Important incendie en cours à Reconvillier

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin aux alentours de 8h dans un entrepôt de l'entreprise Precycling, à Reconvilier, provoquant l'interruption du trafic ferroviaire sur la ligne Sonceboz-Sombeval - Moutier. Les voyageurs entre Malleray-Bévilard et Bienne doivent désormais emprunter un itinéraire de substitution via Moutier, selon les informations diffusées par les CFF sur leur site internet.

Une alerte émise par l'application Alertswiss précise que «le trafic est perturbé autour des lieux du sinistre» et que «l'incendie dégage une odeur particulièrement désagréable». Les autorités conseillent à la population de fermer portes et fenêtres et d'arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation.

Contactée, la Police cantonale bernoise indique que pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer. Tous les corps de pompiers sont mobilisés. Les CFF vont également intervenir pour tenter d'éteindre l'incendie depuis les rails. /vfe