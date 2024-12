Kult. en passe de devenir réalité

« C’est un des aspects assez extraordinaires de ce bâtiment, tout est d’origine », relève Gauthier Corbat. Le président de la fondation Kult. souhaite conserver l’âme du lieu : « l’idée c’est de lui garder sa substance industrielle ». L’objectif est de proposer des locaux à des entreprises pour y donner des séminaires, y mener des séances ou tout autre événement. « On essaie d’apporter une originalité par rapport à ce qui existe aujourd’hui. Dans le Jura ou dans l’Arc jurassien, il n’y a pas tellement de friches industrielles qui cumulent ces fonctions », indique l’entrepreneur de Vendlincourt. Il y a donc un volet « business », mais la fondation a toujours eu pour objectif de développer aussi un volet culturel. Ainsi la grande salle à l’étage pourrait accueillir des concerts, des expositions et des conférences tandis que le rez-de-chaussée pourrait permettre à un traiteur de servir des repas. « Pour moi, les deux peuvent tenir : le volet location business et privé, mais aussi le volet culturel. » Quant au loft sous les combles, Gauthier Corbat rappelle que les lieux d’hébergement insolite rencontrent un beau succès dans le Jura. L’appartement, qui aura un accès privé, pourra être loué indépendamment du reste du bâtiment. /ncp