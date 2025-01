Precycling reprend ses activités à plein régime cette semaine

Precycling se relève après l’incendie qui a ravagé l’une de ses halles le 17 décembre. La cause est désormais officielle : c’est une batterie de lithium qui a pris feu dans le hangar de l’entreprise de recyclage de Reconvilier. Une matière qui, pour rappel, devrait être triée séparément des ordures ménagères.

Une vingtaine de jours plus tard, les travaux de remise en état du lieu sont encore en cours. Malgré tout, les activités de Precycling n’ont pas cessé. Elles reprendront toutefois cette semaine à plein régime, d’après son directeur Alexandre Haussener. Aucune restriction pour les clients n’est prévue. La différence se fera pour les collaborateurs : « Sans hangar, les collaborateurs devront travailler dehors et subir les conditions météorologiques. » La neige et l’eau, très présentes pendant cette période hivernale, devront aussi être pompées régulièrement.

Precycling a ainsi subi de sérieux dommages. Si elle a pu sauver ses machines et qu’aucun employé n’a été blessé, la valeur de la halle se montait à 2 millions de francs, sans compter la matière détruite par le feu ou l’eau. Même si une partie de la halle tenait encore, le toit a dû être démantelé pour éviter un risque d’effondrement. Ce qui n’a pas été emporté par les flammes se trouve désormais stocké ailleurs, en attendant de pouvoir monter un abri temporaire. À terme, le directeur de l’entreprise de recyclage espère reconstruire un hangar d’ici l’hiver prochain. /ehe