Les mushers et leurs chiens sont au rendez-vous

Des chiens, des mushers, mais pas de neige. Peu importe, Saignelégier accueille ce week-end les Courses de chiens de traineaux. Ce sont donc des karts, ou des vélos qui sont tractés par les bêtes. Une septantaine d’attelages sont inscrits à la manifestation, qui a débuté ce samedi matin avec les départs du parcours de 4,5 km. Et les mushers ont dû plaisir à participer malgré l’absence d’or blanc. C’est le cas d’une famille valaisanne, dont le père Jo Beytrison vit ainsi sa 15e édition. « Il y a une super ambiance, il y a des spectateurs. C’est un chouette endroit et c’est une manifestation qu’on ne veut pas rater », affirme le Valaisan qui comprend la nécessité de maintenir une fête, même sans neige. « Pour les chiens, ça se passe comme sur la neige, ils sont juste un peu plus sales. Aujourd’hui il va faire un peu chaud, donc ils vont aller moins vite. »

Un autre musher se réjouit de se trouver dans les Franches-Montagnes. Kilian, originaire de La Chaux-de-Fonds, est établi dans les Vosges pour vivre de sa passion pour les chiens de traineaux. Il est venu ce week-end avec une dizaine de Malamutes d’Alaska. De grosses bêtes au fort caractère, qui sont parfois difficiles à atteler : « Ce sont des chiens de meute très hiérarchiques, ça se bagarre un petit peu facilement. Mais on fait avec. C’est tellement beau, on oublie le reste. »

Des animations sont prévues tout au long du week-end jusqu'à dimanche soir. /ncp