Les chiens de traîneaux repartent pour un tour de piste enneigée ou herbeuse

Comme l’année passée, les courses se tiendront par tous les temps à Saignelégier. Les organisateurs ont dévoilé ce mercredi le programme de la 53e édition qui aura pour hôte d’honneur la commune de Tramelan.
Huskies et mushers vont apporter un esprit nordique à Saignelégier. Les 53es courses internationales de chiens de traîneaux se dérouleront les 24 et 25 janvier dans le chef-lieu franc-montagnard. Elles se tiendront par tous les temps puisque comme l’année passée, les organisateurs ont préparé une version avec et sans neige. « On veut éviter de devoir annuler la manifestation parce que ces annulations sapaient un peu le moral », a expliqué la vice-présidente du comité d’organisation Toinette Wisard à l’occasion de la présentation du programme de l’édition 2026 ce mercredi matin aux Reussilles chez les mushers et éleveurs de huskies Danièle Tock et Thierry Maurer. Pour l’instant, les responsables ont reçu 91 inscriptions, un chiffre qui ressemble à celui de l’an dernier. Ils sont 58 Suisses à participer alors que le reste vient de l’étranger, notamment 26 de France mais aussi certains de Belgique, des Pays-Bas ou encore d’Allemagne. A noter que le nouveau parcours uniquement sur neige de 47 km n’a pour l’heure enregistré aucun candidat.
Nouvelles animations et navettes
La société de développement et d’embellissement de Saignelégier, qui organise l’événement, a préparé différentes animations qui viendront compléter les courses. Des présentations de races de chiens nordiques et de films d’archives ainsi que la course des enfants seront notamment au menu. Les conteuses d’Arôme Rouge seront à nouveau de la partie alors que le Photo-Club Franches-Montagnes présentera son travail. Les responsables ont aussi concocté quelques nouveautés comme une démonstration de cavage, c’est-à-dire de recherche de truffes, réalisé par le club canin de Dannemarie en France voisine, ainsi que des balades avec des chiens nordiques destinées aux enfants et proposées par le « Team Caninous Husky Forever » basé à La Cibourg.
Toinette Wisard détaille le programme de la 53e édition de la manifestation :
En ce qui concerne la mobilité, les organisateurs collaborent avec les Chemins de fer du Jura pour proposer des billets de train et de bus à des tarifs préférentiels pendant l’événement. Ils ont aussi prévu d’affréter des navettes. Celles-ci seront à l’œuvre « uniquement en cas de courses sur neige et elles permettront de relier chaque matin Saignelégier au Chaumont près de l’Etang de la Gruère. Cela permettra au public de voir les chiens dans la nature », précise Toinette Wisard. La responsable conseille aux spectateurs de venir assez tôt le matin pour profiter des courses dont les départs sont donnés, en général, jusque vers midi. Au-delà de cet horaire, les températures peuvent devenir trop élevées et donc empêcher les chiens de profiter de conditions optimales.
Tramelan veut se montrer
La commune de Tramelan sera l’hôte d’honneur de cette 53e édition. Elle a prévu diverses animations et présentations avec l’idée première d’afficher les liens qui l’unissent aux Franches-Montagnes. Elle a donc prévu une exposition sur la thématique de l’horlogerie et la présence musicale de la fanfare Tramusica et de l’Echo de la Gruère. Tramelan a aussi voulu mettre en avant son festival de BD. Tramlabulle en profitera notamment pour dévoiler en primeur sa nouvelle affiche. « Cela a été un défi de savoir comme on présente une commune lors d’un concours de chiens de traîneaux », relève le conseiller communal tramelot en charge des infrastructures, du sport et du tourisme André Ducommun. /nmy