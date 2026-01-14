Les chiens de traîneaux repartent pour un tour de piste enneigée ou herbeuse

Huskies et mushers vont apporter un esprit nordique à Saignelégier. Les 53es courses internationales de chiens de traîneaux se dérouleront les 24 et 25 janvier dans le chef-lieu franc-montagnard. Elles se tiendront par tous les temps puisque comme l’année passée, les organisateurs ont préparé une version avec et sans neige. « On veut éviter de devoir annuler la manifestation parce que ces annulations sapaient un peu le moral », a expliqué la vice-présidente du comité d’organisation Toinette Wisard à l’occasion de la présentation du programme de l’édition 2026 ce mercredi matin aux Reussilles chez les mushers et éleveurs de huskies Danièle Tock et Thierry Maurer. Pour l’instant, les responsables ont reçu 91 inscriptions, un chiffre qui ressemble à celui de l’an dernier. Ils sont 58 Suisses à participer alors que le reste vient de l’étranger, notamment 26 de France mais aussi certains de Belgique, des Pays-Bas ou encore d’Allemagne. A noter que le nouveau parcours uniquement sur neige de 47 km n’a pour l’heure enregistré aucun candidat.





Nouvelles animations et navettes

La société de développement et d’embellissement de Saignelégier, qui organise l’événement, a préparé différentes animations qui viendront compléter les courses. Des présentations de races de chiens nordiques et de films d’archives ainsi que la course des enfants seront notamment au menu. Les conteuses d’Arôme Rouge seront à nouveau de la partie alors que le Photo-Club Franches-Montagnes présentera son travail. Les responsables ont aussi concocté quelques nouveautés comme une démonstration de cavage, c’est-à-dire de recherche de truffes, réalisé par le club canin de Dannemarie en France voisine, ainsi que des balades avec des chiens nordiques destinées aux enfants et proposées par le « Team Caninous Husky Forever » basé à La Cibourg.