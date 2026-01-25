La formule verte s’installe pour les courses de chiens de traîneaux de Saignelégier

Le format vert des courses de chiens de traîneaux de Saignelégier continue à susciter l’intérêt du public. La 53e édition de la manifestation s’est achevée dimanche du côté de la Halle-Cantine. Elle a réuni environ 7'000 personnes, selon les estimations des organisateurs. C’est un peu moins que l’an dernier qui avait déjà connu une édition verte. Les organisateurs se disent toutefois « pleinement satisfaits ». Ils relèvent notamment que l’effet de nouveauté a pu joueur l’an dernier et que les conditions météo avaient été parfaites en 2025, alors qu’elles étaient plutôt froides le samedi, cette année. La fine pellicule de neige qui est tombée dans la nuit de vendredi à samedi a donné quelques frayeurs au comité d’organisation mais sa vice-présidente, Toinette Wisard, souligne avec « soulagement » qu’aucun accident et qu’aucune blessure n’ont été à déplorer. « On a beaucoup travaillé pour avoir des pistes de qualité », précise la responsable qui ne cache pas que le risque de glace le samedi matin a été au cœur des préoccupations des organisateurs. La manifestation a compté 45 participants pour 7 courses en kart, en VTT et en canicross. La commune de Tramelan était l’invitée d’honneur.

