« Le dossier du lundi » : le point sur l’initiative du 9 février

Le Parlement invite à rejeter l’initiative jugée « trop extrême » mais surtout inatteignable dans un délai aussi court. La droite et Le Centre s’allient pour combattre l’initiative, craignant une hausse massive des prix. Pour le conseiller national du Centre Sidney Kamerzin, « on ne pourra plus produire comme on le fait aujourd’hui », ni importer, afin de réduire les émissions, ce qui mènerait à une baisse de l’offre et donc une hausse des prix. Simone de Montmollin, conseillère nationale du Parti Libéral Radical (PLR) regrette quant à elle que l’initiative ne s’attaque qu’à l’économie alors que « la constitution est fondée sur la liberté économique ».

Pourtant, c’est le système économique actuel qui menace le climat, répondent les Jeunes Verts. Pour leur co-présidente Margot Wohnlich, les profits des multinationales passent avant le bien-être de la population, et « il est tout à fait normal que ce soit les personnes qui ont le plus d’argent et qui polluent le plus qui paie pour que tout le monde puisse avoir un avenir ».

D’après les sondages, on se dirige vers un refus, bien que la plupart des romands et des femmes aient l’intention de voter oui. /mvu-jja