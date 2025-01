L’histoire des Castors retracée en photos et en témoignages

Laisser une trace historique pour marquer un demi-siècle, c’est l’objectif de l’ouvrage « Au-delà des différences – Regards croisés sur les 50 ans de la Fondation Les Castors ». Sorti cette semaine, le livre compile éléments historiques, témoignages et photos. L’auteure, Laurence Marti, et le photographe, Daniel Caccin, ont présenté l’ouvrage vendredi dans « La Matinale ». Laurence Marti a fouillé dans les archives de la Fondation et réalisé des entretiens pour retracer l’évolution depuis 1973. Daniel Caccin est lui éducateur au sein de l’institution et a notamment souhaité contribuer à déstigmatiser le handicap à travers ses photos. Le livre est disponible dans les librairies de la région depuis cette semaine. /mmi