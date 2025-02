La centrale hydroélectrique de Courrendlin au cœur d’un projet de master

Comment allier écologie et demande énergétique ? C’est une question que s’est posé Raphaël Angeles. Cet ingénieur diplômé en sciences et environnement à l’EPFL a réalisé son projet de master dans le Jura. Il y a étudié la centrale hydroélectrique Dynamo de Courrendlin. Le Delémontain de 28 ans propose une adaptation éco-compatible de la production d’électricité. « Mon projet a pour but de concilier le bénéfice environnemental, donc l’écologie des cours d’eau, et la production hydroélectrique dans la perspective des objectifs énergétiques 2050. Il est aussi question de redonner de la place à l’environnement et à la nature tout en gardant l’aspect productivité de l’hydroélectricité », souligne le Lausannois d'origine. Son analyse montre qu’une amélioration écologique d’environ 40% serait observée en réduisant de 10% l’énergie produite annuellement, ce qui permettrait notamment de mieux sauvegarder les habitats de certaines espèces de poissons actuellement menacées.