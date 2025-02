« La p’tite phrase » - Du grignotage à l’étalage

« Sans l’apport financier de Migros, on ne pourrait pas faire cette route maintenant. »

La possible implantation de Migros à Bassecourt moyennant la création d’une bretelle routière ne laisse pas indifférent. La semaine dernière, commune et géant orange ont dévoilé les détails d’un projet qui divise, en Haute-Sorne et à travers le Jura. Rien n’est toutefois définitif, la politique communale devant encore se saisir du dossier. Rédacteur en chef de RFJ, Cyprien Lovis commente cette actualité dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ), à partir d’un propos tenu par le conseiller communal de Haute-Sorne en charge de l’Urbanisme Gérard Ruch.