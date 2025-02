L’inquiétude plane autour des subventions après le refus du budget de Delémont

Au bénéfice d’un contrat de prestation de 160'000 francs qui court, lui, sur plusieurs années, le Musée jurassien d’art et d’histoire devrait toucher sa subvention telle que prévue. Sa directrice s’inquiète toutefois par rapport au soutien que la ville de Delémont devait lui apporter en lien avec l’exposition de la Bible de Moutier-Grandval dès le 8 mars. « C’est un souci constant. On connait bien cette question de se battre et de devoir argumenter l’importance d’une institution comme la nôtre. On est toujours amené à rechercher nous-mêmes des fonds pour des expositions, alors qu’on est déjà une petite équipe », explique la directrice du MJAH Nathalie Fleury.