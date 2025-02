« La p’tite phrase » - Les (dés)intérêts populaires

« On ne peut plus faire tout et n’importe quoi à Delémont. Il faudrait maintenant une gestion correcte. »

Le refus du budget 2025 dimanche par les citoyens de Delémont a inspiré « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) de cette semaine. Cyprien Lovis commente cette décision politique en se basant sur deux propos recueillis par RFJ au moment des traditionnelles réactions : ceux des conseillers de ville Maël Bourquard (PS) et Christophe Günter (PLR).