Un conte philosophique qui prend racine dans le Jura

De Genève à Porrentruy, il n’y a qu’un livre. L’auteur André Klopmann a posé ses valises dans le chef-lieu ajoulot. Après une carrière dans la cité de Calvin, l’écrivain a souhaité s’éloigner de l’agitation. « Je vous écris de Porrentruy », publié aux éditions Slatkine, a été verni samedi matin dans la cité des Princes-Evêques. L’auteur y explore les mythes et réalités entre une Genève en crise et un Jura rebelle. Arrivé dans le canton il y a un an, son ouvrage prend racine ici. « Je pense que si je n’étais pas venu dans le Jura pour trouver cette sérénité, pour croiser des gens qui ont lutté pour des valeurs que je partage, je n’aurais peut-être pas écrit ce livre-là, en tout cas pas comme ça », explique André Klopmann.