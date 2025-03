« Le monde en cause » : des fusillades liées à la drogue qui se multiplient à Bruxelles

Un jour, une fusillade : c'était la réalité à Bruxelles ces dernières semaines. Depuis le début du mois de février, plusieurs fusillades, dont certaines mortelles, ont éclaté dans plusieurs communes de la région. Des guerres de narcotrafiquants sont notamment en cause et mettent en lumière le pouvoir et la dangerosité grandissante de ces luttes entre groupes concurrents sur le marché de la vente de drogue. L'an dernier, il y a eu 92 fusillades liées au trafic de drogue à Bruxelles pour un bilan de 9 morts et de 48 blessés, selon les autorités. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il est en augmentation, selon notre correspondant en Belgique, Jean-Jacques Héry :