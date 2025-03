La mission pour ramener les astronautes coincés dans l'ISS en route

L’équipage parti vendredi pour l'ISS est constitué de deux astronautes de la Nasa, Anne McClain et Nichole Ayers, d'un astronaute japonais Takuya Onishi, et d'un cosmonaute russe, Kirill Peskov. « Cette mission est la dixième habitée et le 23e de l’année. Les astronautes devront réaliser environ 200 expériences scientifiques, dont des tests de combustibilité de matériaux », explique Roland Keller.